PSV moet de beslommeringen voor het komende seizoen nog twee weken buiten de kleedkamer zien te houden

Podcast Peesjevee-pod­cast | ‘Er is misschien nog een route voor PSV om ook nog kampioen te worden’

In de Peesjevee-podcast van deze week bespreken Mascha, Guus en Rik natuurlijk de bekerwinst van PSV op Ajax van afgelopen zondag. Ook bespreken ze de mogelijke titelkansen voor de Eindhovenaren, want het kan zomaar nog heel spannend worden in de eredivisie.

20 april