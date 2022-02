PSV moet een Deense horde nemen om verder te komen in Europa

PSV speelt eerst thuis, op donderdag 10 maart. De uitwedstrijd volgt een week later. PSV is dit seizoen via de play-offs van de Champions League in de groepsfase van de Europa League beland. PSV kwam niet door de groepsfase, maar plaatste zich wel voor het toernooi om de Conference League. Het is zes jaar geleden dat PSV bij de laatste zestien in een Europees toernooi zat. Destijds speelde de club nog in de Champions League en verloor het na een strafschoppenserie van Atlético Madrid.