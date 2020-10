PSV moet gereviseerde motor in Zwolle warm zien te krijgen

Speelt Roger Schmidt zijn nieuwe troefkaarten zondag in Zwolle al meteen uit? Er is in Eindhoven grof geschut bij de selectie gekomen, maar de gereviseerde PSV-motor is nog wel koud. Het wordt voor de coach dus een kwestie van goed doseren en tegelijkertijd schadevrij blijven.

PSV-trainer Roger Schmidt kreeg vorige week aan het einde van de transferperiode een paar extra troeven tot zijn beschikking. Wat heet: dat slotoffensief van PSV doet heel Eindhoven weer een beetje verlangen naar een nieuwe landstitel. Of het realistisch is? ,,Als het meezit met het aantal blessures en een aantal andere dingen, kan het misschien”, zei de coach vrijdag voor het duel met PEC Zwolle van zondag. ,,Maar het team met de hoogste begroting is in alle landen altijd de favoriet. En dat zijn wij in Nederland niet.”

Transfergeweld

Grote vraag is of op het opstellingsbriefje voor scheidsrechter Danny Makkelie achter de namen van alle nieuwe zwaargewichten een kruisje achter ‘basis’ staat. Marco van Ginkel heeft in ieder geval nog een aantal weken nodig. Hij kan later in het seizoen nog een belangrijke rol spelen. De van Borussia Dortmund overgekomen Mario Götze, Bayern-huurling Adrian Fein en Ivoriaans international Ibrahim Sangaré gaan wel gewoon mee naar de Peperbusstad. Of ze aan de aftrap staan, beslist Schmidt pas zaterdag of zondag. Hoe is al het transfergeweld in de spelersgroep gevallen? Er komen per slot van rekening niet elke dag spelers vanuit de top van de Bundesliga naar de eredivisie. ,,Ik denk dat velen bij ons zagen dat we nog een paar extra impulsen nodig hadden en heb veel positiviteit geproefd”, zei de oefenmeester van PSV erover. ,,De spelers herkennen ook dat de kans op succes toeneemt. De nieuwelingen presenteren zich allemaal als normale mensen, die extra energie geven aan de groep. Het zijn teamspelers die positieve energie verspreiden.”

Volledig scherm Ibrahim Sangaré kan waarschijnlijk starten tegen PEC Zwolle. © BSR Agency

Nieuw begin

Met een selectie van 27 man ligt altijd het gevaar van teleurstellingen op de loer, helemaal als de resultaten tegenvallen. Vorig jaar belandde PSV daardoor rond deze tijd in een poel van ellende, waar nu het seizoen gevoelsmatig opnieuw begint. Schmidt vindt niet dat hij bulkt van de spelers, omdat nog sprake is van een aantal langdurige blessures (Romero rest van het seizoen, Obispo en Gutiérrez tot de winterstop). ,,Twintig veldspelers is wel het minimum voor zo’n druk programma”, aldus de trainer, die ook nog inging op de grote hoeveelheid macht die hem door buitenstaanders wordt toegedicht. De club heeft onder zijn hoede een bescheiden Duitse enclave van het Philips Stadion gemaakt en menigeen vermoedt dat Schmidt soms wel erg veel voor het zeggen heeft. ,,We doen het samen”, zei hij over de takenverdeling tussen hem, technisch manager John de Jong en hoofd scouting Jan Vennegoor of Hesselink. ,,In Engeland zie je dat trainers ook de rol van manager erbij vervullen. Ik ben blij dat ik niet alles hoef te doen en ook tijd heb om me op de begeleiding van het team te concentreren. Bij PSV hebben we het denk ik goed geregeld.”

Vol gas

De afgelopen weken masseerden de verzorgers op het trainingscomplex van de club nogal wat pijntjes uit een aantal jonge ledematen. Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo lijken zondag gewoon inzetbaar en ook Philipp Max trainde weer volledig mee. Ryan Thomas is nog een twijfelgeval. Schmidt houdt van ‘vol gas-voetbal’, maar het lijkt niet logisch dat hij direct vol gas naar zijn droombasis schakelt. Götze kwam dit hele kalenderjaar bijvoorbeeld nog maar dertig wedstrijdminuten (officiële duels) in actie. Zijn motor heeft zonder twijfel de benodigde pk’s om in de eredivisie te schitteren, maar is normaal gesproken nog te koud om meteen een hoofdrol te pakken. Fein speelde dit jaar veel meer, maar heeft vanaf juli alleen een volle wedstrijd in de derde Bundesliga in de benen. Sangaré was tot voor kort basisspeler bij Toulouse. ,,Ze zijn aangesloten, maar hebben nog wel wedstrijdminuten nodig”, taxeerde Schmidt gisteren. Hij jaagt met PSV op punten, terwijl hij tegelijkertijd snel zijn ideale basis klaar moet zien te stomen voor de hoofdgerechten van dit seizoen.

Vermoedelijke opstelling PSV in Zwolle:

Mvogo - Dumfries Teze Boscagli Max - Rosario Sangaré - Madueke Gakpo - Zahavi Malen

Volledig scherm Het nieuwe spitsenkoppel van PSV: Eran Zahavi en Donyell Malen. © BSR Agency

