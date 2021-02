PSV moet het voorlopig stellen zonder Mauro Júnior

Overzicht: PSV hoopt na negen jaar weer op plek bij de laatste zestien van de Europa League

25 februari PSV hoorde tot 2015 bij de Europese ploegen met de meeste Europa League-ervaring. Vanaf de start van het toernooi (in 2009, als opvolger van de UEFA Cup) kwam de Eindhovense formatie tot en met seizoen 2014-2015 elk jaar minimaal in de groepsfase uit. Als bekend won PSV de UEFA Cup in 1978 en de ploeg strandde vijf keer in de kwartfinales van die voorloper van het huidige tweede toernooi van de UEFA (1996, 2001, 2002, 2004, 2008).