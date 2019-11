PSV moet het waarschijnlijk zonder Malen doen tegen Sparta, Bergwijn nog langer eruit

Late opsteker voor Jong PSV in Engeland dankzij Soulas, rentree De Haas en Catic

31 oktober Jong PSV heeft in Engeland een 1-1 gelijkspel uit het vuur gesleept in een duel met Everton onder 23, in het kader van de Premier League International Cup. De ploeg van Peter Uneken moest lang een achterstand dulden, maar scoorde in extremis tegen via Maxime Soulas.