PSV moet honger zien te houden in strijd op drie fronten, vooral na een overwinning

Schmidt vindt dat AZ verdiend won van PSV: ‘We haalden geen topniveau’

13 januari Trainer Roger Schmidt van PSV vond woensdagavond dat zijn ploeg in eigen huis terecht had verloren van AZ (1-3). ,,We hadden in het begin veel balbezit en deden het goed. We wisten dat het niet makkelijk zou worden en dat we wat geduld moesten hebben. Na de 0-1 werd het minder bij ons en het goedmaken van een 0-2 was een te moeilijke opdracht voor ons. We mogen dat niet meer laten gebeuren, dat we zo achterkomen.”