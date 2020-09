PSV moet in Europa door zien te komen zonder de nieuwe spits Eran Zahavi

PSV'ers Pablo Rosario en Donyell Malen keren terug in de voorselec­tie van Oranje

20 september Pablo Rosario en Donyell Malen zijn opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de interlandperiode in oktober. Rosario maakte op 16 oktober 2018 zijn debuut bij Oranje, maar tot een vervolg kwam het niet omdat hij daarna niet meer het niveau haalde dat benodigd was voor een selectie.