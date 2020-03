PSV moet in Groningen ambities kracht bij zien te zetten

De vierde plek in de eindstand van de eredivisie geeft geen garantie op Europees voetbal. Plek vier is wél goed voor een plaats in de Europa League-voorrondes (derde voorronde) als Feyenoord de KNVB-beker wint en in de top-drie eindigt, maar niet als FC Utrecht de beker wint en onder de top-vier eindigt. In dat geval betekent het een plaats in de play-offs (met vier teams) om plaatsing voor de Europa League-voorrondes (tweede voorronde van vier). Plek drie in de eindstand is altijd goed voor minimaal een plek in de derde voorrondes van de B-divisie van Europa. De nummer drie ontloopt dus altijd de play-offs. Wint Feyenoord de beker én zou de ploeg nog als tweede of eerste eindigen, dan is de nummer drie in de eindstand zelfs verzekerd van de groepsfase van de Europa League.