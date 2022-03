PSV moet na krankzinnige Europese avond vol aan de bak in return tegen FC Kopenhagen

Het was een krankzinnige Europese avond in het Philips Stadion. PSV leek niet al te veel problemen te hoeven verwachten van de gehavende nummer één van Denemarken, die zonder echte spits naar Eindhoven af was gereisd. Maar de praktijk was - met name voor rust - totaal anders. Het was vanuit PSV-perspectief zelfs een waar foutenfestival.

De ploeg van Roger Schmidt, die de zieke Olivier Boscagli miste, oogde broos, zeker in de achterhoede. Het was dan ook niet gek dat de Denen snel de leiding namen in het Philips Stadion. William Boving raakte in de 6de minuut eerst nog de paal, een aantal tellen later verloor Noni Madueke de bal en profiteerde Isak Bergmann Johannesson uiteindelijk met een goal, ook al omdat Philipp Max en Joël Drommel te laat kwamen: 0-1.

Veerman de mist in

Cody Gakpo, hij was weer terug in de basis, deed in de 21ste minuut wat terug met een kopbal uit een voorzet van Madueke: 1-1. De vreugde van die gelijkmaker was echter van korte duur, binnen twee minuten was het alweer 1-2, deze keer ging Joey Veerman lelijk de mist in. De middenvelder verspeelde de bal, greep daarna halfslachtig in en zag hoe Pep Biel scoorde.

Ook daarna ging het weer alle kanten op: Madueke had de 2-2 op zijn schoen, Mauro Júnior voorkwam dat FC Kopenhagen naar een nog grotere voorsprong counterde, maar op slag van rust werd het alsnog 1-3. Lukas Lerager kon de bal vanaf vijf meter zo binnen koppen, ook al omdat Drommel nergens te bekennen was.

Gakpo mist uitgelezen kans

In de tweede helft gooide PSV er een schepje bovenop, Schmidt greep hard in en haalde Madueke en Veerman naar de kant voor Eran Zahavi en Ritsu Doan. Die laatste maakte met een afvallende bal al snel de 2-3, even later leek het ook nog 3-3 te worden. PSV kreeg wel heel makkelijk een strafschop mee, nadat Max naar de grond ging, maar Gakpo vergat het kadootje uit te pakken. Hij miste vanaf de stip.

Enkele minuten later haalde de Eindhovenaar alsnog zijn gram: na een prima actie van Mario Götze schoot hij uit de rebound venijnig hard raak en werd het dus 3-3. Daar bleef het niet bij: Ibrahim Sangaré leverde bal in de 78ste minuut zomaar in, waarop Biel opnieuw profiteerde: 3-4. Het laatste woord was echter weer aan PSV, Gakpo legde de bal in de 85ste minuut op het hoofd van Zahavi, die er 4-4 van maakte.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Teze, Obispo, Max; Sangaré (83. Vinícius), Gutiérrez; Madueke (46. Doan), Götze, Veerman (46. Zahavi); Gakpo.

