PSV moet na kwakkelkwartet nu overleven en rust in de tent creëren

Jong PSV doet Roda JC wel pijn, maar laat de winst liggen

4 november Jong PSV had maandagavond tegen Roda JC een zege verdiend, maar liet na de trekker over te halen. In de tweede helft legde de beloftenformatie van Peter Uneken het Limburgse team op de pijnbank, maar verder dan de 1-1 kwamen de Eindhovense talenten niet. Een kwartier voor tijd had PSV een zwaar overwicht, maar bleef een goal uit.