PSV moet niet te gemakkelijk denken over een vertrek van Luuk de Jong

BeschouwingBij de kampioensreceptie van PSV in mei 2016 spraken de aanwezige voetbaljournalisten op het gras in het Philips Stadion kort met Toon Gerbrands en Marcel Brands, de directeuren van PSV. Op dat moment werd duidelijk dat de club graag verder wilde met Luuk de Jong. De grote man van PSV van toen lag tot juni 2019 vast.

Die beslissing om contractonderhandelingen op te starten was veel logischer dan het kampioenschap van PSV van een paar dagen eerder. De Jong had net 26 goals gemaakt in een competitie die een werkelijk krankzinnig verloop had gekend. Zijn treffers (waarvan liefst 13 met het hoofd) waren enorm belangrijk voor PSV, dat met een daverende tweede seizoenshelft (PSV liet maar vijf punten liggen, red.) alsnog de titel greep. Ook het jaar daarvoor had hij een belangrijk aandeel in de 22e landstitel van PSV, met 20 goals. Na alle net niet- of helemaal niet-spitsen leek PSV eindelijk weer een aanvalsleider te hebben die zo tot 2020 kon blijven staan.

Contractnieuws

Ruim twee maanden na dat Eindhovense wonder van 2016 was het zover. Contractnieuws! Luuk de Jong blij, PSV blij, achterban blij. De Jong werd de grote man in Eindhoven en ondertekende een spetterende verbintenis tot 2020, dat hem bij maximale prestaties zo'n anderhalf tot twee miljoen euro (bruto) per jaar kan opleveren. Dan moest wel alles meezitten en dat was daarna bepaald niet altijd het geval....

Pech en vormverlies

Vier dagen voor de contractshow op 30 juli 2016 liet Luuk de Jong een enorme kans liggen tijdens het vriendschappelijke duel tussen PSV en FC Eindhoven (eindstand 0-1). Die actie in de Lichtstadderby was een voorbode voor het seizoen. Pure pech (een onterecht afgekeurde goal in de Champions League) en vormverlies maakten van de imposante maarschalk van PSV maanden een tandeloze krijger. Luuk de Jong bleef van goede wil en was correct naar elke criticaster, maar zijn zelfvertrouwen kreeg elke week een grotere dreun. Trainer Phillip Cocu nam hem begin 2017 de aanvoerdersband af en Luuk de Jong werd bij PSV weer 1 van de 22 in plaats van 1 van de 11.

Volledig scherm Luuk de Jong, hier nog met aanvoerdersband. © Erwin Spek

Doelpuntendroogte

Verhalen over de zoveelste rake kopbal veranderden in stukjes over een voor elke spits vreselijke term: 'doelpuntendroogte'. De Jong heeft af en toe ongetwijfeld op de tanden gebeten, maar ging daar knap mee om. Hij kent de topsportwetten en hoffelijkheid prevaleerde boven rare gebaren. Geen vingertjes voor de mond of andere lichaamstaal die wees op een te groot ego. Nee, Luuk de Jong was kritisch op zichzelf en probeerde zich weg te cijferen voor de ploeg om daarna weer aan het scoren te komen. Voor De Jong en PSV was 2016-2017 een jaar van niks, waarin hij van de technische staf van PSV misschien wel wat veel krediet kreeg en van de achterban wat weinig. En juist door dat eerste ontstond misschien ook wel het laatste.

Chasse patate

Vier maanden en een paar dagen geleden leek de oplossing nabij en zou De Jong overstappen naar Bordeaux. Mispoes. PSV startte dramatisch aan het seizoen en met dank aan een procuratiehouder van Bordeaux werd de jacht op een transfer naar Frankrijk niet meer dan een chasse patate. De Jong keerde terug in het PSV-peloton en leek het vijfde wiel aan de wagen, maar wat bleek? Hij was gewoon van waarde en haalde na een aantal blessures zelfs het Nederlands elftal weer. Hard werken en blijven sleuren voor het team bleek de basis om weer iets van vorm terug te krijgen. Er stuiterden minder ballen van de voet, er viel weer eens een bal binnen, het hoofd was weer af en toe bepalend en De Jong leefde op. Vanaf VVV-uit op 15 oktober voldeed De Jong als invaller en basisspeler in veel duels, maar ook hij eindigde individueel in de wedstrijden tegen Ajax en FC Groningen in de min. Voor de strijd met de Amsterdammers moest hij wel een teleurstelling slikken en op de bank plaatsnemen en met De Jong in de ploeg werkte het strijdplan totaal niet. Een paar keer nam De Jong de ploeg eind 2017 ook echt op sleeptouw.

Volledig scherm Luuk de Jong scoorde tegen Roemenië nog in het tenue van het Nederlands elftal. © Pro Shots

Rook

Mogelijk verlaat De Jong deze winterstop PSV voor het Mexicaanse Club América, als de rook van nu ook vuur wordt. Een bedrag van 7 miljoen euro is een aardige sloot geld voor een al geruime tijd met te veel moeite scorende spits, die dit jaar 28 wordt en vier jaar geleden tussen de 5 en 6 miljoen euro kostte. Zover is het allemaal nog lang niet, maar toch zou PSV er ook niet te gemakkelijk over moeten denken. De geroutineerde De Jong is wel degelijk nog van waarde voor deze ploeg, die nog een zware kampioensrace in gaat. Zonder hem in de basis pakte PSV dit seizoen meestal ook de punten, maar de spits voegt in zijn huidige vorm met zijn hoofd, als aanspeelpunt en met het nodige gesleep en getrek vaak nog iets toe. Zo slecht liep het dit seizoen vooralsnog niet, voorin bij PSV. Een rol als pinchhitter ging De Jong aardig af. In de basis met Locadia en Lozano als gevaarlijke mannen naast zich (en eventueel Van Ginkel die vanuit de tweede lijn kwam), liep het bij PSV allesbehalve beroerd.