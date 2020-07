‘PSV moet nog wat ervaring aan de groep toevoegen’

De clubwatcher denkt dat er nog drie of vier versterkingen bij zullen komen. ,,Een keeper zou je zeggen want Ruiter kan nog vertrekken en Zoet eventueel ook. Dan heeft PSV zeker nog een tweede keeper nodig. Een linksback is heel hard nodig en ik denk dat er centraal achterin nog iemand bij kan komen. Ook op het middenveld zal een verversing nodig zijn.” Vooral ervaring is belangrijk, denkt Elfrink. ,,Als je kijkt naar deze ploeg nu en een soort basisopstelling maakt, dan is Nick Viergever de enige veldspeler die ouder is dan 25. De groep oogt nog een beetje jong.”

Andere koers

PSV is met nieuwe trainer Roger Schmidt duidelijk een heel andere koers gaan varen. ,,We krijgen een heel ander spel te zien, zegt iedereen. Dat zullen we natuurlijk in de praktijk moeten afwachten hoe dat gaat uitpakken. Hij heeft tijd genoeg zou je zeggen om zijn ideeën in te slijpen en om zijn patronen in de groep te krijgen. Ik heb zijn boek gelezen hij denkt dat dat binnen een week mogelijk is. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het hem niet.”