PSV moet Noni Madueke de komende weken missen en hoopt dat de schade meevalt

video Schmidt is content met ‘working class-ze­ge’ van PSV op RKC

24 januari Trainer Roger Schmidt van PSV was zaterdagavond blij dat zijn ploeg in eigen huis van RKC wist te winnen (2-0). ,,Niet iedereen was honderd procent en een aantal spelers kunnen beter. In de eerste helft hadden we onze keeper (Yvon Mvogo, red.) en een beetje geluk nodig”, vertelde hij. PSV blijft door het resultaat derde in de eredivisie, achter Ajax en Vitesse.