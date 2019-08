PSV moet proberen een harmonica-seizoen te voorkomen

Je zult analist zijn van Apollon Limassol en de wedstrijd van gisteravond tussen PSV en FK Haugesund hebben gezien. Wakker blijven was al bijna een prestatie. Het rapport aan Apollon-trainer Sofronis Avgousti zal na het uitwrijven van de ogen misschien iets minder meedogenloos zijn dan de meeste krantencommentaren over PSV vandaag, maar zeker reppen van kansen op succes voor Apollon.

Badinerend doen over het niveau in Cyprus, dat met bijvoorbeeld Apoel, Larnaca en Apollon geroutineerde formaties in de hoogste voetbalafdeling kent, is sowieso al ongepast en na gisteravond al helemaal. De mannen van Apollon zullen in de eigen thuiswedstrijd op 29 augustus ongetwijfeld gaan proberen om met hulp van het Cypriotische publiek het jonge en nog niet altijd van vertrouwen overlopende PSV in de war te brengen. In Eindhoven hoeft volgende week van hen geen enkele bijdrage aan enige sprankeling in het thuisduel voor PSV te worden verwacht. Laat ze er maar doorheen zien te komen, zal de gedachte na gisteravond zijn. Dat lukte PSV tegen het bescheiden FK Haugesund te moeizaam, hoewel er zeker vier of vijf stevige kansen waren.

Bergwijn

Het spel van PSV oogde onstuimig, wild en rommelig tegelijk en de ploeg worstelde overduidelijk met zichzelf. Goede wil is er absoluut, maar de vraag is zoals altijd of alle poppetjes op de juiste plek staan. Trainer Mark van Bommel moet werken aan vastigheden en automatismen, maar tegelijkertijd ook aan het twijfelen zijn geslagen of hij het allemaal goed heeft neergezet. PSV mist bijvoorbeeld de diepte van Hirving Lozano in vorm en moet dat wapen na zijn transfer naar Napoli zien terug te vinden.

Wordt daarbij de kracht van Steven Bergwijn op zijn huidige plek niet te veel afgebot? Is het wel zo'n gelukkig keuze om hem op ‘tien’ te zetten? Bergwijn zat nu wel erg vaak in de drukte en kon tegen de Noren niet het gevaar stichten dat hij op de flank wel kan veroorzaken. De aanvallers van PSV voerden acties soms te ver door, waar ze eerder hadden moeten schieten. De Noorse keeper Savdik, die een paar keer grabbelde en niet solide oogde, is veel te weinig getest.

Sadílek

Met Michal Sadílek heeft PSV nog een speler die niet op de positie staat waar hij van nature zou moeten spelen. Dat heeft deels te maken met de vorm van de nieuwkomers Toni Lato en Olivier Boscagli, die door de technische staf nog niet goed genoeg bevonden zijn om als linksback in de basis te starten. Lato komt er na wat fysieke tegenslag aan en Boscagli is gewoon fit, maar wordt dus gepasseerd. Sadílek brengt altijd een stukje onverzettelijkheid in het elftal, iets wat elke ploeg kan gebruiken.

Toch is het de vraag of hij zich op deze plek moet doorontwikkelen omdat hij op het middenveld beter tot zijn recht lijkt te komen en PSV meer gebaat lijkt bij een speler die de specifieke kwaliteiten heeft om als linksback te opereren. Angeliño had het allemaal en was voor PSV de komende jaren de perfecte linksback geweest. Hij laat een erfenis na die nauwelijks te aanvaarden is. Niet voor niets was de Spanjaard (net als Luuk de Jong) vorig seizoen een van de beste vijf, zes spelers in de eredivisie en het is geen toeval dat hij en De Jong het snelst zijn weggekocht bij PSV. De lekkerste appels worden nu eenmaal als eerste uit het mandje geplukt. Het vertrek opvangen van twee topspelers is voor bijna elke eredivisieploeg een hels karwei.

Rosario

Zorgelijker dan de situatie links achterin is het vormverlies bij aanvoerder Pablo Rosario, die bij PSV een van de spelers zou moeten zijn die het voortouw moet nemen. Zoals 2019 nog niet het jaar is van PSV, geldt dat zeker ook voor de nieuwe kapitein. Ook tegen de Noren was hij niet vast aan de bal en het vertrouwen bij Rosario lijkt verder weg te vloeien. Hij kreeg in juli de band om zijn arm geschoven, omdat Ibrahim Afellay nog niet speelklaar is. Buiten het veld beschikt de jonge Rosario zeker over bindend vermogen, maar hij heeft zich nog te weinig laten zien als een speler die het elftal in problemen bij de hand neemt. In hoeverre dat nu aan de plannen van Van Bommel ligt, is onduidelijk. Feit is wel dat Rosario en PSV vorig jaar rond deze periode soms uitstekend presteerden en hij die ontwikkeling nog niet heeft kunnen doortrekken.

Harmonica-seizoen

PSV heeft pech vanwege een aantal blessures en heeft met Gastón Pereiro en Sam Lammers opties voor andere plannen zien wegvallen. Technisch manager John de Jong staat nu voor een kruispunt op de transfermarkt. Hij heeft nog zeventien dagen om de selectie een extra alternatief te geven en is ook van plan om dat te doen. Ritsu Doan (21) staat op de radar, bijvoorbeeld. De Japanner is een beloftevolle middenvelder, maar ook weer een ‘jonge hond’, zoals Van Bommel gisteravond een aantal van zijn spelers benoemde.

Talenten die kunnen ontploffen zodra het gaat lopen, maar die ook teleur kunnen stellen waardoor het een harmonica-seizoen kan worden. Topploegen die in de eredivisie meer dan tachtig punten in een seizoen willen pakken, hebben betrouwbare en constante spelers nodig. Aan een seizoen waarin de de pannen de ene keer van het dak worden gespeeld en ze er de week erop zomaar af kunnen waaien (bijvoorbeeld 2012-2013 voor PSV), bewaart Van Bommel zelf ook slechte herinneringen.

De selectie mist op dit moment sowieso nog het type-breekijzer, waarmee het onorthodox kan op het moment dat het over de grond even niet gaat. Het kan voor PSV misschien geen kwaad om ook daar de komende weekenden nog eens goed naar te speuren, bij de jacht op eventuele buitenkansjes.