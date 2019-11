PSV moet tij zien te keren op plek waar ellende is gestart

Als trainer verdwaalt Mark van Bommel voorlopig in zijn eigen strijdbaar­heid

29 november Als er een woord voor Mark van Bommel uitgevonden is, dan is het wel de term strijdbaarheid. Het was in het verleden zijn grote kracht en maakt hem nu nog altijd geliefd bij een deel van de achterban van PSV, waar hij als speler heel veel voor heeft betekend en waarvoor hij altijd een clubicoon zal blijven. Zelfs als hij als oefenmeester in Eindhoven volledig mislukt, mag nooit vergeten worden wat hij allemaal voor PSV heeft betekend. Momenteel lijkt de trainer juist te verdwalen in zijn eigen strijdbaarheid en bewijsdrang.