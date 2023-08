PSV moet voor nu varen op de nieuwe energie van Peter Bosz, maar wil zeker nog ‘koken’ op de transfermarkt

Vijf conclusies nu PSV klaar is met de voorberei­ding: te veel is nog gebouwd op hoop en belofte

Voor PSV zit de voorbereiding op het nieuwe seizoen erop. De ploeg van Peter Bosz speelt over vier dagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en wordt geacht klaar te zijn voor een periode waarin de druk meteen enorm is. Naast de strijd om de voormalige Super Cup moet PSV zich namelijk zien te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League.