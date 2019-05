PSV moet zelf winnen en hopen op mythische krachten: ‘Nu tweede met tachtig punten’

Het wordt weer hopen op mythische krachten in de sport, terwijl PSV ondertussen ‘gewoon’ twee keer moet winnen. Dat is iets waar Van Bommel indirect en zijn ploeg direct invloed op hebben, terwijl de tegenstanders van Ajax ook de kastanjes uit het vuur moeten halen. In zo’n setting loven niet geheel onbemiddelde supporters nogal eens een aanmoedigingsprijs uit in de vorm van geld, goederen of diensten. ,,Ik heb het in Spanje een keer meegemaakt dat het over zo’n premie ging”, zei Van Bommel erover. ,,Maar toen regelde de aanvoerder het. Uiteindelijk kwam er geen uitkering omdat we gelijk speelden.” Een van de bekendste vette worsten in een situatie zoals dit seizoen was de Iphone die de spelers van De Graafschap in 2016 ontvingen na de remise tegen Ajax. Zij zouden die in principe alleen krijgen bij winst op de Doetinchemmers, maar mochten het cadeau toch in ontvangst nemen omdat de remise PSV voldoende baatte en hielp aan de titel. ,,Ik kan me voorstellen dat het nu weer gebeurt”, zei de coach, die PSV eerst naar winst bij AZ moet dirigeren.