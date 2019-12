PSV moet zich ook in slechte tijden als een topclub gedragen

Het kon niet uitblijven. Zoals een beursgenoteerd bedrijf in turbulente economische omstandigheden een winstwaarschuwing afgeeft, zo moest ook de leiding van PSV deze week na een aantal belabberde sportieve prestaties met de billen bloot. In dit soort dingen is het zakenleven soms best te vergelijken met topsport. Wie zijn doelen niet haalt, legt verantwoording af aan aandeelhouders respectievelijk supporters. Falen is balen, het is niet anders.

PSV moet zich vanaf nu richten op de tweede plek en het bekertoernooi, iets wat de gemiddelde fan overigens allang in de smiezen had. Daarmee kan het seizoen nog best een klein beetje aanzien krijgen. Niet dat iedereen zich al met alle tegenslag heeft verzoend, maar bij een voetbalclub ontstaan er in dit soort situaties ook automatisch processen waardoor supporters zich nóg harder achter de club scharen. Supporterscollectieven proberen iets harder te juichen, in de hoop dat het helpt. Zo niet dan zal er opnieuw steun en troost worden geboden, als de spelers maar voor een goed resultaat hebben gevochten. Journalistiek horen dit soort fases bij de interessante tijden in de voetballerij, waar dunne lijntjes lopen tussen enerzijds woede en frustratie en aan de andere kant ook weer onbegrensde steun. PSV zit in het hart bij de gemiddelde Eindhovenaar en ook daarbuiten zijn er volop fanatieke supporters. De meeste van hen ergeren zich logischerwijs aan de huidige prestatiecurve. Wij kunnen bij het ED niet anders dan daarover kritisch zijn.

Turbulent

De boodschap van algemeen directeur Toon Gerbrands zat bij Fox Sports verpakt in een interview van 18 minuten en daarnaast sprak hij in AD Sportwereld. In vier, vijf weken is de club alles kwijtgeraakt, zo zei hij. PSV is binnen en ook buiten het veld wat dingen kwijtgeraakt en dat is inherent aan het slechte presteren. De club komt er weer eens achter dat het onmogelijk is om volledige regie te voeren over media en op sociale media. Dat lukte vroeger al niet, nu niet en in de toekomst ook niet. ,,Een hele turbulente wereld is het aan het worden, mensen op sociale media gaan helemaal los”, zei Gerbrands onder meer. Hij kwam in AD Sportwereld ook met de vaststelling dat er heel veel ‘over’ PSV wordt gesproken in plaats van ‘met’.

Gerbrands zei dat laatste toen het ging over voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV, een man die naar eigen zeggen slaapt in een PSV-pyjama. Timmermans is een jurist van het blije soort. Eentje die in ieder Kempendorp filiaalhouder van de Rabobank, baas van de bibliotheek en voorzitter van de fanfareclub of biljartvereniging tegelijk kan zijn. De man is trots op zijn club en functie, glimt als hij iets mag uitreiken of een keer de krant haalt en er komt nimmer een vals woord richting PSV uit. Als het al een keer schuurt, is het netjes en bedachtzaam geformuleerd.

Overdreven

Wordt er zoveel gesproken ‘over’ in plaats van ‘met’? Daar heeft de club natuurlijk zelf vooral invloed op. Voormalig journalist Thijs Slegers van Voetbal International heeft in deze tijden als perschef van PSV een lastige rol en werkt hard om het imago van de club te bewaken. Niemand hoeft zijn job te onderschatten, want er komt nu echt veel op PSV af. Hij laat zich in deze fase soms wat overdreven gelden, waardoor het wat korzeliger oogt dan misschien de bedoeling is en dat is hem niet gegund. Een perschef moet soms als het ware tussen externe journalisten en de club kunnen staan en niet nóg feller in het debat zitten dan de club zelf, zo zou je het kunnen omschrijven. Die laatste rol wordt in deze crisisperiode door hem soms wat te nadrukkelijk gespeeld.

Terug naar de visie en prestaties van PSV, waar het allemaal om gaat. Op het moment dat de club dit seizoen aftrapte, klonken ronkende teksten over het aansluiten bij de top-32 van Europa. Iedereen die het maar wilde horen was van harte uitgenodigd. Er stonden luxe koeken op het jeugdcomplex van De Herdgang, waar Visie 2030 werd gepresenteerd. Een goed, mooi en ambitieus verhaal en iedereen was benieuwd of het allemaal uit zou komen. Deze week deed PSV de belangrijkste boodschap tot nu toe van het lopende seizoen in de werkkamer van Toon Gerbrands in het Philips Stadion. Nou ja, in ieder geval minstens zo'n belangrijke als in juni, toen de lange termijn werd ontrold. De korte termijn is een stuk troebeler en de realiteit in de kamer van Gerbrands was dat PSV de titel opgaf. De directeur is door veel mensen gebeld in de afgelopen weken, maar er waren alleen formele interviewaanvragen van het AD en Fox Sports. De vraag om een toelichting aan het ED werd daarom geweigerd.

John de Jong

PSV kan zich formeel verschuilen achter het ontbreken van aanvragen. De praktijk van alledag was tot voor kort dat directieleden voor de vaste journalistieke volgers van de club en dus ook die van het ED bereikbaar zijn als er wat speelt. Het gaat bij die volgers om een handjevol mensen en als nieuweling werd John de Jong sinds zijn aantreden wat uit de wind gehouden, wat niet ongebruikelijk is. Door deze week alleen te communiceren met een paar media wekt PSV de indruk dat het positief nieuws graag deelt met iedereen die het maar wil horen. Zodra er minder goed nieuws is, lijkt het erop dat dat het liefst wordt gedeeld met niet de meest boze buitenwereld. Ook in dit geval moet de club zorgen voor een gelijk speelveld en zou het beter zijn om gewoon de luiken open te zetten. Slecht nieuws goed kunnen brengen, is een enorm teken van kracht en dan wordt er zeker niet ‘over’ in plaats van ‘met’ de club gesproken. Het ED is altijd en overal bij PSV, als er iets speelt. Die zichtbaarheid hoort bij een lokale krant. Waar we zijn? Bij PSV 1, bij Jong PSV, bij de vrouwen van PSV, als de jeugdopleiding vernieuwd is, als de club wil laten zien welke maatschappelijke activiteiten er zijn, als Gerbrands zijn boek presenteert, of als er een ander interessant verhaal te maken is of wat dan ook. We zijn erbij.