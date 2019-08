PSV moet zich razendsnel herpakken na mokerslag in Bazel

Analyse van het FC Ba­sel-debacle: PSV moet zichzelf uit de piepzak ploeteren

31 juli Zoek op internet naar een paar foto's van het stadion van FK Haugesund en het is duidelijk waar PSV de komende periode in terecht kan komen. In plaats van de pracht en praal van de Champions League wordt het ploeteren op een weinig aansprekend niveau om nog in de B-divisie van Europa actief te zijn.