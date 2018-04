'PSV moet zondag een andere uitstraling hebben dan in Amsterdam'

Op een dag waarop veel uitsupporters door hevige sneeuwval nooit de Amsterdam Arena bereikten, ging de ploeg kansloos onderuit: 3-0. ,,Het ging daar vooral om wat we uitstraalden. Je kan nog met systemen of speelwijzen willen opereren, maar ik verwacht zondag een andere uitstraling."



Cocu heeft door de terugkeer van Steven Bergwijn in zijn selectie de mogelijkheid om keuzes te maken. De selectie van PSV was dit seizoen niet al te breed en daardoor had hij niet al te vaak met pijnlijke issues te maken. Negen basisspelers lijken zondag vast te staan en van het trio Gastón Pereiro, Bart Ramselaar en Steven Bergwijn moet waarschijnlijk één speler genoegen nemen met een reserveplek. Om Pereiro lijkt Cocu na zijn goals in de afgelopen duels nauwelijks heen te kunnen.