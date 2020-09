PSV na evaluatie niet ontevreden over fans bij PSV-FC Emmen: ‘Beroep blijven doen op elkaars gezond verstand’

Bijna 8.000 mensen zagen PSV afgelopen zaterdag voor het eerst in meer dan een half jaar in het Philips Stadion weer in een officiële wedstrijd. De punten bleven in extremis in Eindhoven en dat zorgde bij veel supporters voor enorme vreugde. Naar de letter van de wet soms illegale vreugde, omdat in coronatijd veel dingen niet mogen in een voetbalstadion. ,,Bij de winnende goal van zaterdag blijkt toch dat het moeilijk is om emoties in het voetbal helemaal te dempen. Ik heb zelf ook van blijdschap op tafel geslagen", zegt Ron Verkerk, manager wedstrijdzaken en veiligheid van PSV.