PSV na vertrek Unnerstall op zoek naar nieuwe keeper: ‘De grote vriendelijke reus’ tekent tot 2025 bij FC Twente

‘Super Mario’ is weer klaar voor negentig minuten bij PSV, waar samen centraal staat

25 februari In aanloop naar PSV-Olympiakos is het de afgelopen dagen heel veel gegaan over de rol van Mario Götze bij PSV. Woensdag kreeg hij zelf het woord. Götze begrijpt dat van hem vanavond iets extra's wordt verwacht en hij wil waken voor haastige spoed. ,,In het laatste deel van de wedstrijd kun je ook twee keer scoren.”