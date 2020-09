PSV nadert miljoenentransfer: middenvelder Ibrahim Sangaré (22) op weg naar Eindhoven

PSV hoeft dit keer niet massaal aan de oplader

24 september Het aantal PSV-supporters dat drie jaar geleden van NK Osijek had gehoord, was op de vingers van één hand te tellen. De Kroatische club blijft voor altijd verbonden aan misschien wel het grootste sportieve echec van de Eindhovenaren in het vorige decennium. In de derde voorronde van het Europa League-toernooi kreeg PSV in Kroatië een oplawaai en ging de ploeg met het schaamrood op de kaken terug naar Nederland.