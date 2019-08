PSV nadert recordtransfer met Lozano

Ritsu Doan een van de opties voor PSV na afketsen Berg­huis-trans­fer

13 augustus Ritsu Doan is een van de spelers die bij PSV in beeld is om de A-selectie te versterken. PSV is op zoek naar een creatieve middenvelder en ziet in de speler van FC Groningen een mogelijke aanwinst. De komende periode bekijkt PSV nog meer spelers, die de A-kern kunnen versterken.