PSV nadert toptransfer en wil komst van Max pijlsnel afronden

Zondagavond heeft technisch manager John de Jong van PSV de onderhandelingen met de Bundesliga-club uit Zuid-Duitsland heropend en de verwachting was dat het verschil tussen vraag en aanbod te overbruggen is. Er is inmiddels een medische keuring ingepland, voor het geval alle struikelblokken zijn weggenomen. PSV wilde geen tien miljoen euro betalen, maar moet wel een eind in die richting gaan.

Max (26) is drievoudig Duits Olympisch international, zeer ervaren in de Bundesliga en zijn komst wordt gedragen door zowel De Jong, trainer Roger Schmidt en het scoutingsapparaat van PSV. De afgelopen tijd hebben alle partijen binnen de club geduldig en in goede harmonie naar mogelijke versterkingen gespeurd en is ook Max op de radar gekomen. Hij vindt dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière en heeft in Augsburg aangegeven te willen vertrekken.