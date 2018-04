PSV neemt afscheid van sponsoren Martin Glas en Maison van den Boer

PSV neemt na dit seizoen afscheid van twee grotere sponsoren: Maison van den Boer en Martin Glas. De Veghelse cateraar was 23 jaar verbonden aan PSV en wordt opgevolgd door Hutten Catering, dat ook in die plaats zetelt.

Martin Glas was bij PSV bekend van een eigen hoek in het Philips Stadion. Deze Martin Glas Corner zal vanaf volgend seizoen dus niet meer zichtbaar zijn in het onderkomen van PSV.

Samenwerking

Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste glasbedrijven van Nederland en was een van de grotere sponsoren van PSV, met een bijdrage van naar schatting een half miljoen euro per jaar. Directeur Toon van Moorsel van Martin Glas laat na een persbericht weten trots te zijn op de gerealiseerde samenwerking. ,,We zijn er in 2009 in een moeilijke periode ingestapt en nu gaat het goed met de club. Voor ons is dit een moment om weer wat anders te gaan doen. We gunnen PSV het beste en voor de toekomst sluiten we niks uit."