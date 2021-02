PSV neemt gas terug richting tropenweken en zal soms gedoseerder moeten aanvallen

De deceptie was zondagmiddag in Rotterdam groot voor PSV. Een paar uur later kwam er nog een tik overheen. Door de overwinning van Ajax bij AZ is het vrijwel zeker dat de ploeg van Roger Schmidt deze maand twee keer Ajax over de knie moet leggen om in de race te blijven voor de nationale hoofdprijzen.



In voetbal is dingen uitsluiten heel onverstandig, maar die opdracht lijkt wel erg zwaar voor dit PSV. Vooral de hoeveelheid kansen die tegen opponenten van allerlei allooi weggegeven wordt, baart vanuit Eindhovens perspectief veel zorgen. PSV valt aan terwijl alle deuren wagenwijd open staan en op deze manier zal het tegen offensief sterke tegenstanders vaker mis dan goed gaan. Zelfs tegen ‘kleintjes’ liep PSV de afgelopen weken al de nodige risico’s.