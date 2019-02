PSV neemt geen verdere stappen na verplaatsing duel Ajax met PEC

De Calimero-hoedjes vlogen gisteren in de virtuele wereld rond alsof de hoogtijdagen van de vogeltrek zijn aangebroken. PSV ontving niet alleen bijval vanuit de eigen achterban in verband met de geuite boosheid over het besluit van de KNVB over de verplaatsing van Ajax-PEC Zwolle. Vanuit met name West-Nederland klonk ook hoon door na het verhaal van directeur Toon Gerbrands.

In en omstreeks Eindhoven was de toon van de muziek hier en daar onderwerp van discussie. Waar maakt Gerbrands zich zo druk om? PSV is toch de club die alleen naar zichzelf kijkt? PSV heeft toch ook belang bij een uitgerust Ajax, dat heel misschien nog punten kan veroveren voor de positie van de eredivisie op de UEFA-ranglijst? PSV ziet toch ook dat Ajax nu kort voor het lastige uitduel met AZ een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle ‘in de maag gesplitst’ krijgt’?

Daar ging het Gerbrands niet direct om, hoewel hij en zijn collega’s bij PSV wel degelijk vinden dat het verloop van de competitie beïnvloed wordt. De baas van PSV was vooral kwaad op competitieleider Jan Bluyssen, zo meldde hij gisteren via Twitter. Volgens de Eindhovenaren is de voetbalbond op instigatie van Bluyssen eenzijdig door bestaande afspraken over het verplaatsen van wedstrijden voor internationale duels heen gefietst. KNVB-topman Eric Gudde haastte zich gisteren te zeggen dat hij achter het besluit tot verplaatsing stond en dat hij op de hoogte zou zijn geweest. PSV wil dat de KNVB betrouwbaar is en zich houdt aan afspraken die in eerdere overleggen tot ongeschreven of geschreven regels hebben geleid. Die regels worden nu midden in de competitie versoepeld en opgerekt en dat is Gerbrands in het verkeerde keelgat geschoten. Een verplaatsing zoals bij Ajax-PEC, waarbij twee ploegen uit een speelronde worden gehaald om de Europese deelnemer fitter aan de aftrap te krijgen, kwam recent niet voor.

Juridische stappen

Bij de KNVB kon Bluyssen gisteren niet officieel reageren. De bond had niets vernomen van juridische stappen van PSV of PEC Zwolle, dat nog het meest gedupeerd is. De club uit Overijssel moet ineens drie duels in zeven dagen afwerken, omdat het ‘landsbelang’ daarmee volgens de KNVB gediend is. De Zwollenaren waren deze week verbijsterd.