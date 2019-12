PSV neemt het in achtste finales KNVB-beker op tegen NAC

Video Basisde­buut bij PSV smaakt naar meer voor Teze: ‘Ik ga niet op mijn luie reet zitten’

23:07 Jordan Teze (20) kende een uiterst degelijk debuut in de basis bij PSV in het duel met PEC Zwolle (4-1 winst). Verdedigend stond hij zijn mannetje en bij vlagen leverde hij ook aanvallend zijn bijdrage. ,,Ik vind het lastig om over mijn eigen spel te praten, maar ik heb veel complimentjes gekregen.”