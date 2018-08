PSV neemt Hongaarse aanvaller Horváth definitief over van Ajax

Horváth was eerder deze zomer al op proef bij PSV en heeft zich daarbij voldoende bewezen om in aanmerking te komen voor een contract. Hij start deze maand bij PSV onder 19, waar coach Ruud van Nistelrooij dit jaar voor de groep staat. Horváth kende in zijn carrière veel pech door blessureleed. Dat stond zijn ontwikkeling in de weg. PSV gelooft in zijn potentieel en gaat proberen zijn carrière alsnog van de grond te krijgen.