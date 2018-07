PSV neemt Hongaarse Ajacied voorlopig onder de hoede

Meer camera's rond PS­V-supporters­café De Aftrap in Eindhoven

9:59 EINDHOVEN - Een of twee extra toezichtcamera's moeten een risicovolle blinde vlek bij PSV-supporterscafé De Aftrap verhelpen. Dat maakte Eindhovens burgemeester John Jorritsma bekend. De nieuwe camera of camera's gaan zorgen voor meer zicht in het gebied Vonderweg, Gagelstraat en Ventoselaan en aanliggende parkeerplaatsen.