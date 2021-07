PSV neemt maatregel tegen Mohamed Ihattaren en plaatst hem voorlopig buiten de groep

PSV stap dichter bij Champions League na probleemlo­ze zege op Galatasa­ray

28 juli PSV heeft zich woensdagavond zonder al te veel problemen geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Ook in Istanboel was de ploeg van Roger Schmidt te sterk voor Galatasaray: 1-2, het resultaat over twee wedstrijden is 2-7. Enig smetje was de rode kaart van Olivier Boscagli, die het eerste duel met FC Midtjylland in de derde voorronde nu moet missen.