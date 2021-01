PSV neemt met verhuur aan MVV afscheid van rechtsback Rico Zeegers

PSV'ers ook qua mobiliteit op de Duitse toer: BMW wordt het nieuwe clubmerk

6 januari De PSV'ers krijgen vanaf komende zomer te maken met een nieuwe vorm van autosponsoring. Ze gaan zich verplaatsen in een BMW in plaats van een Alfa Romeo, waarbij Driessen Autogroep de autosponsor blijft. Ook het Eindhovense Van Laarhoven, BMW-dealer in de stad, doet mee in de nieuwe constructie.