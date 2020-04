PSV neemt zonder traan of uiting van vreugde genoegen met de vierde plaats

Geen zinderende ontknoping. Geen supporters op de tribune met gierende zenuwen, radio's aan de oren en/of een Twitterduim. Geen kampioensfeest of spelers die op voetbalvelden ter aarde storten nadat hun sportieve wereld even is ingestort. Helemaal niks in Eindhoven, maar ook helemaal niks in iedere andere voetbalstad. Het is niet anders voor alle voetballiefhebbers.