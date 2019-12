PSV-nieuwelingen maken nog weinig indruk, hoe kan dat?

Nu de resultaten van PSV bar slecht zijn, staat trainer Mark van Bommel automatisch onder druk. Hij is als hoofdcoach verantwoordelijk voor de prestaties en beseft zelf ook dat het snel beter moet om zijn baan te behouden. Over de rol van John de Jong, de technisch manager die vorig jaar in mei begonnen is, is nog weinig gefilosofeerd. PSV wil via hem in de winter kijken of er een ervaren speler aan de selectie toe te voegen is, maar garanties geven de zetten van De Jong niet, blijkens het transferbeleid van PSV in de laatste zomer.