PSV nodigt duizenden gezinnen uit voor een avondje in het Philips Stadion

Peesjevee-pod­cast: Gakpo laat PSV in slaapstand toch genieten

Dat Cody Gakpo maandag op het WK scoorde, is ook de bemanning van de Peesjevee-podcast niet ontgaan. Journalist Paul Post en PSV-watcher Rik Elfrink praten over zijn ontwikkeling bij PSV in de afgelopen jaren en hoe stabiel die is verlopen. ,,Gakpo hoort gewoon bij de kernspelers van Oranje”, constateert het duo.

22 november