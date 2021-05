PSV nog in onzekerheid over Europees voetbal in het komende seizoen: ‘Eigenlijk is het gek’

PSV heeft zich zondagmiddag geplaatst voor de voorrondes van de Champions League, door de tweede plek in de eredivisie voor zich op te eisen. Toch is PSV nog niet zeker van een Europese groepsfase en nummer drie AZ wel. Dat heeft alles te maken met de opzet van de voorrondes.

De nummer twee van de eredivisie plaatst zich in principe voor de tweede voorrondes van de Champions League (speeldata 20 en 21 juli). Wint Manchester United op 26 mei de Europa League-finale, dan wordt het instroommoment voor PSV komende zomer echter de derde voorronde van de Champions League (speeldata 3 en 4 augustus).

Ticket over

Waarom? Dat is zo omdat de Europa League-winnaar automatisch een ticket voor de Champions League-groepsfase in het volgende seizoen krijgt. Manchester United heeft zich via de Premier League echter al geplaatst en dan blijft dus een ticket over. Voor Villareal geldt dit niet. Die ploeg kan zich in La Liga niet plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

PSV schuift dus alleen een Champions League-voorronde door bij winst van Manchester United op 26 mei. Dat kan van groot belang zijn, omdat de club bij instroom in de derde voorronde van de Champions League verzekerd is van de groepsfase van de Europa League. Verliest PSV de derde voorronde van de Champions League, dan gaat de Eindhovense ploeg namelijk rechtstreeks naar het tweede toernooi van de UEFA.

Verliest PSV in de tweede voorronde van de Champions League, dan is een doemscenario mogelijk. PSV moet dan de derde voorronde in de Europa League spelen en als die ook wordt verloren, gaat de ploeg ‘slechts’ naar de play-off voor de Conferense League. Dat is het derde Europese toernooi in het komende seizoen. Bij verlies van een play-off is sprake van uitschakeling.

Schmidt over de situatie

Roger Schmidt vindt het een wat vreemde situatie, maar hoopt uiteraard dat Manchester United de finale van de Europa League wint. ,,Eigenlijk is het gek. Als je als tweede bent geëindigd, zou je in principe meer zekerheid moeten hebben dan de nummer drie. Maar het is zoals het is en wat er ook gebeurt, we gaan ervoor en proberen de Champions League te bereiken. Daarover hebben we wel zekerheid, dat we die kans krijgen.”

PSV start afhankelijk van eventuele winst van Manchester United in de Europa League-finale met het nieuwe seizoen op 2 juli. Wint Villareal, dan wordt het een week eerder op 25 juni.

Volledig scherm PSV stelde de Champions League-voorrondes zondag veilig. Welke voorronde? Dat is nog onduidelijk. © ANP