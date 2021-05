PSV nog volop bezig met Pröpper, die open staat voor terugkeer

Jong PSV is dit seizoen het beste beloften­team van Nederland: ‘Heel tevreden over onze ontwikke­ling’

8:22 Jong PSV is dit seizoen het beste beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie geworden. De ploeg van Peter Uneken dwong dat woensdagavond met een 1-1 gelijkspel bij Almere City FC af. ,,Van onze kant een volwassen wedstrijd. Als we wat geluk hebben, winnen we misschien zelfs nog”, zei Uneken.