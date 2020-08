PSV oefent zaterdag in Philips Stadion tegen Eintracht Frankfurt

PS­V-trai­ner Schmidt over PS­V-Vitesse: ‘Dit soort wedstrij­den hebben we keihard nodig’

16 augustus PSV kwam zaterdagavond in eigen huis tegen Vitesse tekort voor een zege. Trainer Roger Schmidt tilde na afloop ogenschijnlijk niet al te zwaar aan het 1-1 gelijkspel tegen subtopper Vitesse. ,,Op de eerste plaats is het hartstikke mooi dat we weer een wedstrijd in het stadion konden spelen. Iedereen heeft kunnen zien hoe hard we deze wedstrijden nodig hebben. We hebben nog genoeg te doen, dat heeft iedereen ook kunnen zien.”