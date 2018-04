PSV om tafel met talentvolle Catic (19) voor langere samenwerking, vijf contracten opgezegd

PSV probeert Amar Catic (19) langer aan de club te binden. De aanvaller heeft zich onder trainer Mark van Bommel goed ontwikkeld bij PSV onder 19. Hij staat mede daardoor in de belangstelling van meerdere clubs in Engeland.

Catic is een snelle buitenspeler en kan bij PSV voor meerdere jaren tekenen. De Bosnisch jeugdinternational is bezig aan zijn achtste seizoen in de jeugdopleiding van PSV en zette daarin een goede stap voorwaarts. Volgend jaar kan hij in principe de aansluiting naar Jong PSV maken. Bij Jong PSV en in de A1 (onder 19) zijn momenteel veel talentvolle aanvallers actief. In de toekomst zullen ook Zakaria Aboukhlal en Sekou Sidibe, eveneens actief bij PSV onder 19, bijvoorbeeld hun plek moeten zien af te dwingen.

Ritzmaier

PSV maakte dinsdag ook bekend dat de samenwerking met Marcel Ritzmaier, Philippe Rommens, Bram van Vlerken, Dani van der Moot en Joey Konings na dit seizoen stopt. Ritzmaier is de bekendste van het kwintet en haalde het eerste elftal. Na meerdere verhuurperiodes (aan Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles) wist hij niet door te breken. Inmiddels is hij bij Jong PSV wel een gewaardeerde kracht, maar er is geen perspectief op PSV 1.

Van Vlerken

Voor de anderen stokte het bij Jong PSV, hoewel Van Vlerken in oefenduels nog wel voor PSV 1 uitkwam. Hij kende veel blessureleed en voldeed bij Jong PSV, maar Van Vlerken komt niet in aanmerking voor PSV 1 en zet nu een andere stap.

Van der Moot, Rommens

Van der Moot gold jaren als een groot talent, maar de spits zijn ontwikkeling bij PSV niet kunnen doorzetten. Hij werd eerder ook verhuurd aan Jong FC Utrecht en deze winter was Cambuur geïnteresseerd in zijn diensten. Rommens kende een goede periode onder Jong PSV, maar heeft daar de laatste stap naar PSV 1 niet kunnen zetten. Hij kwam in de defensie en op het middenveld uit op meerdere posities, maar dwong geen onbetwiste basisplek af.

Konings

Konings (19), tenslotte, was drie jaar geleden op het internationale toernooi om de Otten Cup in Eindhoven nog de uitblinker, maar heeft bij Jong PSV niet veel kansen gekregen. Afgelopen week maakte hij als invaller een goede indruk tegen Jong Ajax.

Duarte