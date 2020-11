PSV onder druk moet zonder Mario Götze van PAOK zien te winnen: ‘En dat kunnen we’

PSV-coach Roger Schmidt kwam woensdag met een jobstijding voor de PSV-achterban. Sterspeler Mario Götze ontbreekt donderdag in het cruciale Europa League-treffen in het Philips Stadion met PAOK Saloniki. ,,De tijd is te kort om hem er al bij te hebben”, vertelde de trainer. Ook Ryan Thomas is er niet bij, naast vier andere geblesseerden (Obispo, Romero, Van Ginkel en Gutiérrez).

,,We zullen Mario zeker missen in deze wedstrijd”, zei Schmidt. ,,Hij is een goede speler en verbinder in de aanval. We moeten ons focussen op de spelers die er wel zijn. Ze zijn gemotiveerd en we weten dat we moeten winnen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.”

Finale

Schmidt benadert het duel als een finale. ,,We hebben het in eigen handen. Als we morgen winnen en de twee andere wedstrijden ook, dan zijn we honderd procent zeker door. We staan onder druk, maar hebben nog altijd het gevoel dat we kunnen overwinteren.” De PSV-oefenmeester denkt dat PSV zich ondanks het elkaar rap opvolgende aantal wedstrijden nu snel kan ontwikkelen. ,,Zondag speelde we een uur goed tegen FC Twente. Het duel veranderde na de penalty en toen werd het een open wedstrijd. Als je zestig minuten speelt zoals we deden en je hebt veel kansen en vergeet de wedstrijd te killen, kan een ploeg altijd terugkomen. Dan is het moeilijk. Natuurlijk zijn we nu niet in een perfecte conditie door de geschiedenis van de afgelopen twee maanden. Morgen is de volgende gelegenheid om te laten zien dat we ons ontwikkelen.”

Finishen

Wie er in de plaats van Götze speelt, wilde Schmidt nog niet zeggen. Hij ging ook nog in op het vermeende egoïsme bij de aanvallers, afgelopen zondag in het duel met FC Twente. ,,Dinsdag hebben we de wedstrijd nabesproken en conclusies getrokken. Alle spelers in de aanval hebben kwaliteiten en de potentie om een aanval goed te laten finishen. Ze moeten samen spelen, terwijl ze eraan gewend zijn om zelf hun kansen af te maken. Mario (Götze, red.) is daarbij een belangrijke speler, omdat hij ons meer balans geeft. Maar ik ben er honderd procent zeker van dat onze andere spelers het zonder hem ook kunnen.”