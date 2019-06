PSV onderzoekt opnieuw uitbreiding capaciteit in Philips Stadion richting 40.000 plaatsen

PSV mikt op een plek in de top-32 van Europa, gezien de ontwikkelingen in internationale competities. ,,Het is enorm belangrijk om daar de komende jaren bij te horen”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands, die met zijn directie onderzocht waar de kansen voor PSV in de toekomst liggen. PSV ziet ze onder meer in de opleiding van spelers, omdat de kapitaalkrachtige clubs in het buitenland daar relatief weinig energie in steken. De jeugdopleiding op De Herdgang wordt nog meer dan nu een speerpunt voor de toekomst. PSV steekt er nu jaarlijks al 9 miljoen euro in en de grote verbouwing op De Herdgang kostte 10 miljoen euro.