PSV onthult ‘eerste steen’ voor nieuwe jeugdcomplex, met bijzondere ode

Bij PSV werd in de vorm van een plaquette donderdag al een symbolische eerste steen onthuld, door Wim van der Leegte (71) en Cees van Merode (72). Allebei iconen op hun eigen manier. Van der Leegte is een industrieel boegbeeld in Nederland en wordt gekoesterd in Zuidoost-Nederland. Vele jaren stond hij aan het hoofd van familiebedrijf VDL, een conglomeraat van ondernemingen in de maakindustrie. Dankzij Van der Leegte bleven onder meer vele duizenden banen behouden voor Nederland, omdat hij geloofde dat hoogwaardig handwerk ook in ons land verricht kan worden.

Van Merode is al tientallen jaren een vertrouwd gezicht bij de jeugdopleiding van PSV. Meer dan vijftig jaar is hij vrijwilliger bij de club, laatstelijk als jeugdsecretaris. Vanaf de jaren zestig verrichtte hij tal van klussen voor de club. Vaak dagelijks en urenlang was hij na zijn werk actief bij PSV. De laatste jaren ging hij ondanks een slopende ziekte door en wist hij een beperkt levensperspectief met vele jaren te rekken, waarbij zijn doorzettingsvermogen enorm veel respect afdwong bij iedereen die in dienst is van de club.

Ode aan de vrijwilliger

Dat Van Merode bij de onthulling van de eerste steen werd betrokken, is een ode van PSV aan 'de vrijwilliger’ in zijn algemeenheid. Zonder hen is het in de praktijk onmogelijk om bijvoorbeeld jeugdvoetbal mogelijk te maken. De verbouwing bij PSV (kosten ongeveer 8 miljoen euro) is gefinancierd via een zogeheten partnerfonds van bedrijven, waaruit PSV strategische investeringen (bijvoorbeeld in onroerende goederen) kan doen. Van der Leegte droeg daaraan ook bij, door hier in zijn tijd als VDL-topman bij aan te sluiten met VDL. Daarnaast is de onderneming via de naam ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’ een van de huidige vijf ‘Premium partners’ van PSV, die vanaf komend seizoen samen het shirt sponsoren. De verwachting is dat daarbij nog meer partijen gaan aansluiten.

Bescheiden feestje