PSV ontsnapt puur op basis van toeval aan mogelijke corona-ramp

Wat was er gebeurd als hij donderdagmorgen net als tweederde van alle UNA-spelers niet aanwezig was geweest bij de vrijwillige test? Hij had dan normaal gesproken frank en vrij tegen PSV gespeeld, terwijl hij dus besmet was. Dit had voor PSV werkelijk desastreuze gevolgen kunnen hebben en de clubleiding in het Philips Stadion greep daarom na de afgelasting meteen keihard in. De Eindhovenaren spelen per direct geen oefenduels meer tegen tegenstanders die niet getest zijn en willen ook dat alle eigen spelers getest zijn. Door de wedstrijden van zaterdag van Jong PSV en de vrouwen van PSV gaat daarom ook een streep. Dat besluit is door de club in samenspraak met microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda genomen.

Drama

Wat een mooie avond voor veel sportliefhebbers had moeten worden, werd vrijdag dus al snel een drama voor heel UNA en ook een klein beetje voor PSV, dat met de eigen selectie twee ploegen samenstelde en op die manier ging oefenen. Terwijl de spelersbus van de ploeg uit Zeelst vol positieve adrenaline het trainingscomplex van PSV opdraaide, kreeg een van de spelers het telefoontje met de boodschap dat hij positief had getest op het coronavirus. Direct ging er een streep door de oefenwedstrijd tussen PSV en de amateurclub. ,,Verschrikkelijk”, zegt UNA-trainer Harrie Gommans. ,,Vooral vanwege de gezondheid van de speler, maar ook door de grote onzekerheid die er heerst binnen de club. Hoe moet het nu verder? Moeten we met zijn allen in quarantaine? Dat is de grote vraag.”

Niet houdbaar

De gebeurtenissen van gisteren tonen maar weer aan dat de sportwereld nog lang niet verlost is van alle corona-perikelen. Testen op vrijwillige basis lijkt op dit niveau niet langer houdbaar en PSV neemt er geen genoegen meer mee. De zaak was misschien nog veel slechter afgelopen als de speler zich net als tweederde van de rest van de UNA-selectie niet had laten testen. Hij had dan in de oefenwedstrijd in theorie elf PSV’ers met het coronavirus kunnen besmetten, die in ieder geval een tijdje in onzekerheid hadden gezeten.



UNA zoekt naarstig naar antwoorden en had gisteren al contact met de GGD en het RIVM over hoe het nu verder moet. Alle andere spelers moeten als het aan Gommans en de club ligt in elk geval zo snel mogelijk getest worden om verdere risico’s uit te sluiten. Niet alle spelers van UNA werden voorafgaand aan de oefenwedstrijd dus getest. Dat is op basis van de geldende corona-regels ook niet verplicht. Het was op verzoek van PSV de bedoeling om zoveel mogelijk spelers van UNA tijdens een training van die club afgelopen week tóch te laten testen, maar dat ging volgens betrokkenen niet door omdat de afspraak door PSV moest worden afgezegd.



Uiteindelijk werd ongeveer eenderde van de UNA- selectie op donderdagochtend door de medische staf van PSV bij de Eindhovense club (op De Herdgang) getest. De rest van de selectie kon niet, veelal vanwege werk: UNA is nu eenmaal een amateurclub. De test was geheel op vrijwillige basis waarbij het de vraag is of quarantaine door UNA en PSV is afgedwongen, zoals bij een test bij verdachte omstandigheden wel wordt getracht. Het lijkt er niet op en het is ook niet vast te stellen of iemand te kwader trouw of onzorgvuldig heeft gehandeld, gezien het feit dat testen helemaal niet verplicht was. Eerder lijkt het een samenloop van omstandigheden waarmee gewoon niemand rekening had gehouden.

De Veldhovenaren namen de betrokken speler - in afwachting van een definitieve uitslag - gewoon mee naar PSV. Volgens de club voelde hij zich zo fit als een hoentje, trainde hij goed was er geen enkele reden tot zorg. PSV stelde daarnaast niet verplicht dat iedereen getest werd omdat dat voor oefenwedstrijden niet in de RIVM-, GGD-, of KNVB-protocollen was opgenomen. Als er gisteravond geen belletje van de dokter was geweest, had de selectie van PSV dus gewoon gevoetbald tegen 16 ongeteste spelers van een amateurclub. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Geen klachten

PSV reageerde gisteren bij monde van medisch manager Gust van Montfort. ,,We hebben ervoor gekozen om UNA deels te testen, ook omdat we ons protocol dat straks gaat draaien in de praktijk uit willen gaan voeren”, zei Van Montfort. ,,We hebben niet de volledige selectie kunnen testen, maar hebben van de medische staf van UNA begrepen dat er geen klachten waren en dus geen reden voor bezorgdheid.”

De uitslag van de speler die positief testte was eerst onduidelijk en dus werd zijn staal opnieuw getest. In de tussentijd trainde de speler nog met de groep en reed hij dus met de spelersbus mee naar Eindhoven, waar zijn ouders hem na het telefoontje van de dokter ophaalden. Hij is dus niet met de spelersbus van UNA mee teruggereisd, zoals elders werd gemeld.

PSV besloot na het horen van het nieuws meteen om het duel af te gelasten en twee ploegen samen te stellen uit de eigen selectie. Zij speelden uiteindelijk gelijk (1-1). Voor de 300 toeschouwers was het een pleister op de wonde dat ze de PSV’ers in ieder geval nog 45 minuten in actie zagen.