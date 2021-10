PSV ontving 1,9 miljoen euro voor Mohamed Ihattaren, die in Italië nog geen minuut heeft gespeeld

VI bracht de cijfers dinsdagmiddag naar buiten. ‘Juve’ kocht eind augustus het nog een jaar lopende PSV-contract via zaakwaarnemer Mino Raiola af. Daarbij zijn dus ook prestatiebonussen afgesproken.

Gepresteerd is er door de speler nog niet. De eerste fase van Ihattaren in Italië verloopt zelfs zeer problematisch. Juventus verhuurde de 19-jarige middenvelder door aan Sampdoria, maar in Genua maakte hij nog geen speelminuten. Club en speler zijn al op elkaar uitgekeken, zo bleek afgelopen week.

Sportieve regime

Ihattaren is al een halfjaar niet in een officiële wedstrijd in actie gekomen en ook vanuit Italië komen geluiden door dat hij moeite heeft om het sportieve regime te volgen. De voormalig PSV'er is op dit moment in Nederland en heeft zelf onder meer last van de taalbarrière.

De kans is realistisch dat hij helemaal niet meer voor Sampdoria in actie komt en in de winterstop een nieuwe club kan zoeken.