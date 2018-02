PSV-oogst in de Kuip erg pover: 'Ajax speelt hier vaak met meer branie'

Een reis door de tijd kan wat Feyenoord-PSV betreft maar één conclusie opleveren: Feyenoord-uit ligt PSV niet. Vroeger niet, dit decennium niet en waarschijnlijk in de toekomst ook regelmatig niet. Het is traditiegetrouw een van de grootste struikelblokken de jaarlijkse 34 haltes van de eredivisie. Mooie sfeer, heerlijk om op dat veld te staan, maar win er maar eens.

John de Wolf

Die statistieken zijn overduidelijk. Hoewel Ajax-PSV en PSV-Ajax al decennia meestal de twee échte competitietoppers zijn, pakt PSV veel minder punten in Rotterdam dan in Amsterdam. ,,Het zijn maar cijfers en die zeggen niks over de volgende wedstrijd", zegt John de Wolf, tussen 1989 en 1994 voor Feyenoord actief in de Kuip. ,,Toch wisten we in mijn tijd als speler al dat PSV anders naar Feyenoord komt dan bijvoorbeeld Ajax, dat in Rotterdam vaak met wat meer branie speelt. Het is puur een mentaal verhaal dat ze hier slechter presteren dan elders, denk ik." Ajax pakte de afgelopen 50 jaar liefst 75 punten bij Feyenoord en PSV maar 46.



De Wolf greep met Feyenoord in 1993 de titel, nadat PSV in de eindfase van de competitie een voorsprong verspeelde. ,,Het laat maar zien dat er in de eindfase nog van alles kan gebeuren", zegt hij. ,,Een koploper voelt altijd druk en wordt opgejaagd. Dat merk ik zelf al bij Spakenburg, waar ik nu coach ben en we in de derde divisie op kop staan."

Danny Koevermans

De Wolf verloor in de Kuip geen enkel competitieduel van PSV, dat tussen 1986 en 2001 in de eredivisie niet won in Rotterdam. Daarna waren er nog een paar Eindhovense successen, onder andere in 2009 (1-3). Danny Koevermans besliste met twee treffers het duel: ,,Waarom? Wij waren gewoon beter", herinnert hij zich nog. ,,De Kuip is het mooiste stadion van Nederland om in te voetballen. PSV wint er niet vaak, dus elk jaar als Feyenoord-PSV nadert krijg ik weer berichtjes van vrienden en belt er wel een journalist om op die 1-3 terug te blikken. Mooi is dat, het doet je weer beseffen dat je soms iets hebt bereikt. De wedstrijden tussen Feyenoord en PSV lagen vaak dicht bij elkaar, is mijn herinnering aan de wedstrijden die ik in de Kuip speelde. Je kunt vooraf nog zo hard roepen dat je je van de omstandigheden niks moet aantrekken, maar de sfeer is gewoon indrukwekkend. Daar moet je je voordeel mee zien te doen, maar dat is niet iedereen gegeven. Ik hoop dat PSV het redt."

René van de Kerkhof

In het verdere verleden was de gang naar Feyenoord voor PSV nog net geen garantie op puntenverlies. In de jaren tachtig ging het redelijk, maar de jaren zeventig brachten PSV in de Kuip bar weinig. PSV won alleen in kampioensjaar 1975 (2-3), met onder anderen René van de Kerkhof in de basis. Zijn broer Willy en wie anders dan 'mister PSV' Willy van der Kuijlen (twee keer) scoorden. Zondag komt het aan op mentale kracht, denkt René van de Kerkhof. ,,Ik wil een PSV zien waar iedereen extra gemotiveerd is. De ploeg moet aanvallen, ze hebben niks te verliezen", vindt hij. ,,Met of zonder Lozano, PSV moet passie en gedrevenheid tonen."

Luuk de Jong