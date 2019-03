PSV oogt nog solide, maar wel saaier

Tijdens PSV-NAC klonk zaterdag voorzichtig gefluit en een beetje gemor in het Philips Stadion. Aan het begin van het seizoen ondenkbaar, maar nu het wat minder gaat de realiteit in Eindhoven. De trotse koploper deed bij een 1-0 voorsprong niet wat een deel van het publiek wilde en ontving van een aantal supporters iets wat men in politieke termen een motie van afkeuring zou noemen. Het gebeurde ook al een keer in de thuiswedstrijd tegen AZ, toen PSV (met Érick Gutiérrez als controleur in de basis) een heel matige eerste helft afwerkte.