PSV ook onder Mark van Bommel expert in de jacht op ultiem succes

Drie keer begon PSV deze week matig aan een uitwedstrijd, maar in de 90e, 89e en 93e minuut ging alsnog het kettingslot van de nooduitgang. Ook onder coach Mark van Bommel maakte de ploeg tikkende tijdbommen in de vorm van puntenverlies in extremis onschadelijk. Overwinningen die moraal en vertrouwen geven, maar alleen wat betreft het resultaat aan het doel beantwoorden.

Naar de zege van PSV op BATE Borisov hoeft niet al te kritisch gekeken te worden, alleen had deze wel hoger moeten uitvallen. Integendeel, de 2-3 in Wit-Rusland was een buitengewoon knappe overwinning op een ploeg met veel Europese routine. PSV werd in de openingsfase weggeblazen, maar slaagde erin de wedstrijd weer in de greep te krijgen en ook dat zegt veel over het mentale vermogen van de Eindhovenaren. PSV heeft voetballend in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen echter nog geen constante lijn laten zien en bovendien behoefte aan extra gereedschap, in de vorm van een ervaren middenvelder.

Pas een minuut of tien voor het einde startte zaterdagavond in het MAC3PARK-stadion een voorzichtige zoektocht naar een ultiem moment van succes. PSV stond na een acceptabele eerste helft lang onder druk en had met wat Zwolse precisie tegen een 2-1 achterstand aan kunnen lopen. In de slotfase was de jacht, mede door geslaagde wissels van Van Bommel, alsnog verbeten. Wie anders dan Luuk de Jong, toonbeeld van ijver en doorzettingsvermogen, sloeg keihard toe na goed voorwerk van Donyell Malen.

Bagage

Voorlopig heeft de ploeg van Van Bommel alleen in het thuisduel met FC Utrecht een grote zege neer kunnen zetten en in de andere duels is PSV regelmatig kwetsbaar gebleken. Op het middenveld zijn er problemen het grootst en PSV werd in Zwolle regelmatig overlopen omdat de afstanden op het veld veel te groot waren. De technische bagage van basisdebutant Dante Rigo is indrukwekkend, maar het mag allemaal nog wel wat mannelijker en dominanter. Rigo was niet in staat het spel naar zich toe te trekken en ook Jorrit Hendrix is niet het type dat daartoe vaak in staat is, al mag zijn rol niet onderschat worden. Hendrix is in bijna alle wedstrijden een nuttige stoorzender, maar had het in Zwolle ook moeilijk.

Gastón Pereiro kon gisteren in aanvallend opzicht het verschil niet maken en daarmee werd het voor PSV een moeilijk verhaal in Zwolle. Vooral de routiniers Jeroen Zoet, Daniel Schwaab en De Jong waren van grote waarde voor de Eindhovenaren. Schwaab ontpopt zich steeds meer als een van de leiders van de ploeg en is dit kalenderjaar een stabiele en betrouwbare factor bij het op veel plekken nog wisselvallige PSV, waar Van Bommel gedurfd te werk gaat en veel jonge voetballers inpast.

Pikorde