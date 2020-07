PSV ook qua trainingskamp op de Duitse toer

De club gaat ijs en weder dienende begin augustus op trainingskamp. Trainer Roger Schmidt heeft aangegeven zich graag in Hotel-Residence ‘Klosterpforte’ voor te willen bereiden op het nieuwe seizoen. Hij kent de in het profvoetbal gerenommeerde locatie nabij Bielefeld goed, omdat de coach er bijvoorbeeld met Bayer Leverkusen en het Chinese Beijing Guoan al eens trainde in aanloop naar een nieuw voetbaljaar. In zijn twee maanden geleden uitgegeven boek laat Schmidt zich wat dit soort zaken betreft kennen als een gewoontedier. Concurrent Ajax kent de Klosterpforte ook en bereidde zich er in 2018 voor op een naar later zou blijken succesvol seizoen.

Afstand

De afgelopen vier jaar ging PSV in juli op trainingskamp in het Zwitserse Verbier, maar nu is dus gekozen voor een andere invulling. Een van de grote voordelen aan de bestemming in Marienfeld is de afstand. Waar PSV de laatste jaren twee dagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwijt was aan reizen, is de afstand vanaf Eindhoven nu ongeveer 250 kilometer. Het is de bedoeling dat PSV tijdens het trainingskamp (dat van 3 tot en met 9 augustus staat ingepland en inmiddels nagenoeg rond is) ook vriendschappelijk gaat spelen, maar tegenstanders of data zijn nog niet bekend.

Jong PSV

Of PSV later in de maand nog kort naar bijvoorbeeld een Zuid-Europese locatie gaat, is hoogst onzeker. De clubleiding lijkt in deze periode vol onzekerheid weinig voor verre vluchten te voelen en is niet van plan om op dit punt risico's te nemen. In aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen, dat 12 september start, wil PSV in ieder geval zes of zeven oefenduels gaan spelen. Het eerste elftal van de club begint aanstaande maandag met de trainingen, terwijl Jong PSV onder leiding van coach Peter Uneken woensdag al van start gaat. Eind volgende maand moeten zijn spelers klaar staat voor het nieuwe voetbaljaar.