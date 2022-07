PSV op hoofdlijnen akkoord over verkoop Doan aan Duitse club

Mocht het nog even duren voordat alles in orde is, dan kan hij nog meegaan op trainingskamp met PSV. Doan mag van PSV alsnog naar een nieuwe club omdat er een net bedrag is geboden én alle posities voorin en op het offensieve deel van het middenveld behoorlijk bezet zijn bij PSV. De Eindhovense club is ongekend actief op de transfermarkt en gaat in korte tijd zeven inkomende transfers afronden, waarbij de overgang van Guus Til zondag wordt rondgemaakt en die van de Braziliaan Sávio iets later. In verband met het aanvragen van vergunningen en papierwerk duurt het nog even voordat hij voor PSV kan spelen.